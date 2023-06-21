В «Роме» отреагировали на новость об интересе клуба к Сафонову 

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту сообщил, что команда не проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», — приводит слова Пинту «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация, что «волки» заинтересованы в услугах 24-летнего футболиста, однако владельцы столичного клуба наложили запрет на переход голкипера сборной России.

Напомним, что Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал в основной краснодарской команде в 2019 году и с тех пор провел 145 матчей, пропустил 181 гол и отстоял 42 игры на ноль. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.