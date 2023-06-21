Стрепетов считает, что Аршавин по знаниям выше многих руководителей клубов РПЛ

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал появившуюся информацию о возможном уходе Андрея Аршавина с поста заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.

«Я надеюсь, что это окажется слухами. Можно про многих руководителей клубов РПЛ и Первой лиги говорить, и Андрей, прямо скажем, по знаниям над многими из них выше. Так что его уход будет огромной потерей», - приводит слова экс-футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что во время карьеры профессионального футболиста Аршавин провел за бело-голубых 376 матчей во всех турнирах, забил 80 мячей и отдал 108 результативных передач. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЭФА.