«Рубин» нацелился на голкипера тульского «Арсенала» Шамова

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на 29-летнего голкипера претендует «Рубин». Казанская команда может подписать игрока в летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что вратарь «рубиновых» Александр Беленов покидает клуб после завершения сезона-2022/2023.

Напомним, что Шамов присоединился к «Арсеналу» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне за «канониров» он сыграл 12 матчей, пропустил 18 голов и отстоял три встречи на ноль.