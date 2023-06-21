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Кечинов считает, что Мележиков очень многое сделал на посту гендиректора «Спартака»

Ранее на этом посту его сменил Олег Малышев.
21 июня 2023 12:10
автор: Степан Шереметьев

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на уход Евгения Мележикова с поста генерального директора красно-белых. Ранее на этом посту его сменил Олег Малышев.

«Мне кажется, человек был на своем месте. Мне казалось, что он очень много делал для основной команды и даже для ветеранской команды «Спартака». Раньше этого не было», - приводит слова бывшего форварда «СЭ»

Напомним, что Мележиков работал в «Спартаке» с 2013 года. А с июня 2021-го он занимал должность генерального директора столичного клуба.

По итогам прошедшего сезона красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате России, завоевав бронзовые награды.

источник: «Спорт-Экспресс»
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