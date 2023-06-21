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Глушаков считает, что отсутствие еврокубков не повлияло на мотивацию команд в РПЛ 

По словам 36-летнего игрока, основной целью наших клубов остается титул чемпиона России. 
21 июня 2023 12:18
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением по поводу того, что является мотивирующей составляющей для российских команд в РПЛ на время отстранения от еврокубковых турниров.

Отметим, что ранее нижегородский клуб объявил об уходе российского хавбека.

«Прежде всего, они играют за трофей, ту историю, которая будет после них. Вот «Зенит» выигрывает, звездочки цепляет. Не думаю, что «Спартак» выходит и не думает о титуле, плюс ЦСКА и «Динамо». Другой вопрос — подбор футболистов. «Зенит» со своим может выйти на одной ноге, а если нужно забить, он подключает вторую, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым кряду. Серебро завоевал ЦСКА. Замкнул тройку лучших в РПЛ – «Спартак».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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