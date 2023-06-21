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Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

На форварда «Челси» претендуют две аравийские команды.
21 июня 2023 12:30
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в 22-летнем футболисте заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии. Сообщается, что саудовские команды пока не отправляли предложение «пенсионерам» по английскому игроку, так как не знают, готов ли форвард перейти в их стан.

Напомним, что сезон-2022/2023 Хадсон-Одои провел в аренде, выступая за леверкузенский «Байер». За «фармацевтов» он провел 21 матч, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 17 миллионов евро. Его контракт с синими действутет до лета 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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