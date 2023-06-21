Отец Кузяева опроверг слухи, что его сын выдвинул «Бешикташу» новые финансовые требования

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг сообщения турецкой прессы о том, что его сын выдвинул новые финансовые требования «Бешикташу».

Ранее сообщалось, что хавбек хочет получать в новой команде 2 млн евро и запросил дополнительный бонус за подписание контракта.

«Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности», - приводит Sport24.ru слова Адьяма Кузяева.

Напомним, что 30-летний Далер Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.