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Отец Кузяева опроверг слухи, что его сын выдвинул «Бешикташу» новые финансовые требования

30 июня российский футболист станет свободным агентом.
21 июня 2023 12:42
автор: Максим Скороходов

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, опроверг сообщения турецкой прессы о том, что его сын выдвинул новые финансовые требования «Бешикташу».

Ранее сообщалось, что хавбек хочет получать в новой команде 2 млн евро и запросил дополнительный бонус за подписание контракта.

«Это неправда. Данная информация никак не соответствует действительности», - приводит Sport24.ru слова Адьяма Кузяева.

Напомним, что 30-летний Далер Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: Sport24.ru
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