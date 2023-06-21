ЦСКА не вступал в переговоры с «Галатасараем» по трансферу Чалова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на слухи о возможном переходе нападающего Федора Чалова в «Галатасарай».

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Бабаева.

Напомним, что по данным турецких СМИ «Галатасарай» договорился с самим игроком.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он сыграл за красно-синих 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова форвард стал обладателем Кубка России и серебряной медали РПЛ. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до 31 декабря 2024 года.