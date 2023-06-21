«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом 

«Реал» официально продлил контракт с полузащитником команды Тони Кроосом. Об этом сообщает клубная пресс-служба «сливочных».

По информации источника, 33-летний футболист заключил новое трудовое соглашение с королевским клубом на один год. Прежний контракт немца истекал в конце нынешнего месяца.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В сезоне-2022/2023 за команду Карло Анчелотти он сыграл 52 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. В стане мадридцев он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды чемпионом Испании.