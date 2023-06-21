Канчельскис рассказал, кто является лицом российского футбола

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнением о том, кого можно считать лицом российского футбола.

«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые. Дзюба – лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего», – приводит слова Канельскиса «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Акинфеев провел за ЦСКА 35 матчей, пропустил 32 гола и отстоял 11 встреч на ноль. В стане армейцев он стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России. Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале текущего года. На его счету 13 матчей за железнодорожников, восемь забитых мячей и пять ассистов.