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Канчельскис рассказал, кто является лицом российского футбола

54-летний специалист не считает таковым Артема Дзюбу, отдавая предпочтение голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.
21 июня 2023 13:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнением о том, кого можно считать лицом российского футбола.

«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые. Дзюба – лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего», – приводит слова Канельскиса «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Акинфеев провел за ЦСКА 35 матчей, пропустил 32 гола и отстоял 11 встреч на ноль. В стане армейцев он стал обладателем серебряной медали РПЛ и Кубка России. Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале текущего года. На его счету 13 матчей за железнодорожников, восемь забитых мячей и пять ассистов.

источник: «РБ-Спорт»
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