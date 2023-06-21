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Кейн рассчитывает стать игроком «Манчестер Юнайтед» текущим летом 

Ранее «красные дьяволы» отказались от трансфера форварда из-за высокой стоимости.
21 июня 2023 14:00
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн желает присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что ранее манкунианцы вышли из переговоров по английскому футболисту из-за финансовых требований «шпор». Команда хочет получить за игрока около 117 миллионов евро.

Как утверждает источник, 29-летний форвард уверен, что команда Эрика тен Хага может возобновить интерес к нему, если руководство лондонского клуба понизит трансферную стоимость нападающего.

Добавим, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В сезоне-2022/2023 в составе лондонцев он принял участие в 49 матчах, забил 32 гола и отметился пятью результативными передачи. Его контракт с клубом истекает в конце июня 2024 года.

источник: The Daily Mail
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