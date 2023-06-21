Форвард Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в России или Турции. Об этом информирует Sport24.

По данным источника, представители футболиста рассматривают варианты с трудоустройством в одном из московских клубов, а также существует интерес со стороны нескольких команд топ-8 турецкой Суперлиги.

Напомним, что последним клубом 31-летнего нападающего был «Ростов», который он покинул нынешним летом. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

К слову, в прошлом сезоне Полоз провел 30 матчей и забил девять мячей.