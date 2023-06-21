Мележиков назвал причины своего ухода с поста генерального директора «Спартака» 

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился деталями относительно своей отставки с руководящей должности столичной команды.

Отметим, что во вторник, 20 июня его пост занял Олег Малышев.

«Это не демарш с моей стороны, это не инициатива Совета директоров, это выработанное в последние полтора месяца совместное решение. Тот период, что я проработал, был сложный, но на мой взгляд, мы клуб удержали. «Спартак» показывал хорошие результаты. Но клубу необходим новый импульс. Новое движение должен создать новый человек. Я рассчитываю, что Малышев обеспечит движения по всем направлениям», приводит слова Мележикова Sport24.ru.

Напомним, что Мележиков начал работу в «Спартаке» в 2013 году, сменив по ходу деятельности несколько руководящих должностей. Он находился на посту генерального директора красно-белых с лета 2021 года.

В сезоне-2022/2023 московская команда стала бронзовым призером чемпионата России, заняв третью строчку в турнирной таблице РПЛ.