Президент «Тальереса» рассказал, почему не хочет продавать Валоеса в «Краснодар»

Президент аргентинского «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси отреагировал на появившуюся информацию об интересе к нападающему Диего Валоесу со стороны «Краснодара».

«Интерес к Валоесу со стороны «Краснодара» действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», - приводит слова руководителя Sport24.

Стоит отметить, что в текущем сезоне форвард провел за свой клуб 17 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.