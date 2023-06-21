«Спартак» рассчитывает на изменение решения суда по Промесу и готов помочь футболисту

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, какие действия планирует предпринять клуб после того, как нападающий Квинси Промес был приговорен судом Амстердама к 18 месяцам тюрьмы за вооруженное нападение на двоюродного брата.

«На данный момент пока это в большей степени юридическая проблема. Над этим вопросом будем думать, но на данный момент окончательного решения нет, будет процесс апелляции. Мы надеемся, что по итогам решение суда будет изменено. Со своей стороны будем оказывать помощь и содействие», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 в составе «Спартака» Промес принял участие в 37 матчах, в которых отличился 25-ю забитыми мячами и десятью результативными передачами. По итогам прошедшего сезона он был признан лучшим игроком красно-белых.