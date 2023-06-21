«Локомотив» официально расторг контракт с нападающим Игнатьевым 

«Локомотив» и нападающий Иван Игнатьев договорились о досрочном прекращении трудового сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Сообщается, что решение о расторжении соглашения было принято обоюдно. Контракт 24-летнего футболиста с железнодорожниками истекал в конце июня.

«Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», – написано в заявлении московской команды.

Ранее появилась информация, что российский форвард продолжит карьеру в «Сочи».

Добавим, что Игнатьев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.