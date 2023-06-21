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Новый гендиректор «Спартака» Малышев назвал ближайшие задачи клуба

Функционер вступил в свою должность 20 июня.
21 июня 2023 15:02
автор: Степан Шереметьев

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал главные задачи клуба на ближайшее время.

«Ближайшие задачи обеспечить максимально быстрое решение по трансферам. Сформирован по ним план. Он согласован с тренером. Мы доверяем тому составу и тренерскому штабу, который есть. Мы не ожидаем большого количества трансферов», - приводит слова руководителя Sport24.

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».

источник: Sport24.ru
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