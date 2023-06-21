Новый гендиректор «Спартака» Малышев назвал ближайшие задачи клуба

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал главные задачи клуба на ближайшее время.

«Ближайшие задачи обеспечить максимально быстрое решение по трансферам. Сформирован по ним план. Он согласован с тренером. Мы доверяем тому составу и тренерскому штабу, который есть. Мы не ожидаем большого количества трансферов», - приводит слова руководителя Sport24.

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».