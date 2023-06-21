Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что бюджет клуба будет увеличен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Сейчас идет процесс финализации бюджета. Внимательно изучаем все цифры. Позже смогу прокомментировать. Думаю, бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом. Насколько и за счет каких статей, скажу чуть позже», - приводит слова руководителя «СЭ».

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».