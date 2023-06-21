Масалитин посоветовал Чалову не переходить из ЦСКА в «Галатасарай»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о слухах о переходе нападающего красно-синих Федора Чалова в «Галатасарай».

«Я бы рекомендовал Чалову остаться в команде. Он является одним из лидеров ЦСКА. Армейцы создают боеспособный коллектив, а Чалов является одним из лидеров команды. Но есть предложения, от которых не отказываются. ЦСКА сейчас испытывает финансовые трудности. Я бы не рекомендовал Чалову переезжать в Турцию», - приводит «Газета.ru» слова Масалитина.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он сыграл за красно-синих 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова форвард стал обладателем Кубка России и серебряной медали РПЛ. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до 31 декабря 2024 года.