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«Арсенал» согласовал с «Челси» трансфер Хаверца 

Для заключения сделки немецкому хавбеку остается пройти медобследование.
21 июня 2023 15:33
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» согласовал все условия перехода форварда «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист обойдется «канонирам» в 65 миллионов евро с учетом бонусных выплат (3 млн евро). Сообщается, что для завершения перехода в команду Микеля Артеты немцу предстоит пройти медицинское обследование.

Напомним, что Хаверц присоединился к «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он отыграл 47 матчей, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: The Athletic
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