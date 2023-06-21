«Арсенал» согласовал с «Челси» трансфер Хаверца 

«Арсенал» согласовал все условия перехода форварда «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист обойдется «канонирам» в 65 миллионов евро с учетом бонусных выплат (3 млн евро). Сообщается, что для завершения перехода в команду Микеля Артеты немцу предстоит пройти медицинское обследование.

Напомним, что Хаверц присоединился к «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он отыграл 47 матчей, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.