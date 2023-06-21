«Челси» отклонил второе предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Маунта

«Манчестер Юнайтед» снова получил отказ в переходе полузащитника «Челси» Мейсон Маунта после того, как манкунианцы отправили второе, улучшенное предложение лондонскому клубу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, синие отказались продавать 24-летнего игрока за 50 миллионов евро. Ранее в текущем месяце манчестерская команда предлагала за англичанина 40 миллионов. Сообщается, что лондонцы рассчитывают продать хавбека за 65 миллионов евро.

Напомним, что Маунт является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне он сыграл в составе «пенсионеров» 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом АПЛ истекает летом 2024 года.