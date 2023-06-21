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Стало известно, с кем может сыграть «Арис» и «Ференцварош» во втором отборочном раунде ЛЧ

Команда Черчесова начнет турнир этапом раньше.
21 июня 2023 15:47
автор: Максим Скороходов

В Швейцарии прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что сутками ранее состоялась жеребьевка первого раунда, в которой команде российского тренера Станислава Черчсова выпал фарерский клуб «Клаксвик».

Согласно жеребьевке второго раунда образовались следующие пары.

Путь чемпионов

Группа 1

«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Македония) — «Галатасарай» (Турция)

«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)

«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения) / «Валмиера» (Литва)

Группа 2

«Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Хэкен» (Швеция) / ТНС (Уэльс)

ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)

Группа 3

«Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдавия) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Арис» (Лимасол, Кипр) — «Партизани» (Албания) / БАТЭ (Беларусь)

«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия) / «Свифт» (Люксембург)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

Путь представителей лиг

«Днепр» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция)

«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия)

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