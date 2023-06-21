Стало известно, с кем может сыграть «Арис» и «Ференцварош» во втором отборочном раунде ЛЧ

В Швейцарии прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что сутками ранее состоялась жеребьевка первого раунда, в которой команде российского тренера Станислава Черчсова выпал фарерский клуб «Клаксвик».
Согласно жеребьевке второго раунда образовались следующие пары.
Путь чемпионов
Группа 1
«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Македония) — «Галатасарай» (Турция)
«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)
«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения) / «Валмиера» (Литва)
Группа 2
«Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Хэкен» (Швеция) / ТНС (Уэльс)
ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) / Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)
Группа 3
«Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдавия) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль)
«Арис» (Лимасол, Кипр) — «Партизани» (Албания) / БАТЭ (Беларусь)
«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия) / «Свифт» (Люксембург)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
Путь представителей лиг
«Днепр» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция)
«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия)