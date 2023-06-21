Агент Ивана Игнатьева назвал причины ухода нападающего из «Локомотива»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, рассказал уходе своего клиента из «Локомотива».

«Локомотив» готов был при определенных условиях продлить контракт с Игнатьевым. Но было понимание, что получать игровую практику в том количестве, на которое мы рассчитываем, мы не будем. Это являлось основополагающим моментом», - приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что российский форвард продолжит карьеру в «Сочи».

Добавим, что Игнатьев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.