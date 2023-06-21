Невилл заявил, что АПЛ стоит ввести запрет на трансферы футболистов в Саудовскую Аравию

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался на тему переходов футболистов команд АПЛ в клубы Саудовской Аравии.

«Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать целостность игры», — приводит слова 48-летнего специалиста BBC.

Добавим, что ранее к арабским командам присоединились экс-игроки «Реала» – нападающий Криштиану Роналду и форвард Карим Бензема, а также французский полузащитник Н'Голо Канте, у которого истек контракт с «Челси». Согласно информации СМИ продолжить карьеру в Саудовской Аравии также могут Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Хаким Зиеш и Пьер-Эмерик Обамеянг.