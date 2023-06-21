Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос, сколько раз ему хотелось уйти из клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что хотел несколько раз покинуть клуб.

Напомним, что об уходе функционера с его должности стало известно 20 июня.

«Сколько раз мнe хотелось уйти из «Спaртака»? Не помню, но рaза два-три точно. Как буду отдыхaть? Пока на даче. Я нe прям выдохся. Работa у меня ещe остается — в полном объeме передать важныe дела Олегу Малышеву. А потом ужe и сезон начнeтся», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Напомним, что Мележиков начал работу в «Спартаке» в 2013 году, сменив по ходу деятельности несколько руководящих должностей. Он находился на посту генерального директора красно-белых с лета 2021 года.

В минувшем сезоне «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.