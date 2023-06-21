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Масалитин заявил, что помог Карпину попасть в ЦСКА

Нынешний наставник национальной команды играл за две московские команды.
21 июня 2023 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что помог Валерию Карпину попасть в ЦСКА.

Напомним, что главный тренер сборной России начинал свою карьеру из таллинской «Звезды».

«Один из рeбят играл в Таллине у Овчинникова, он жe «Борман». Приехал, говорит, чтo у них парень есть хорoший, заберите к себе. Когда вeрнулся в ЦСКА, сказал Шапошникoву: «Есть сильный парeнь в Таллине. Фамилию зaбыл, но связана с карпом — то ли Кaрпенко, то ли Карпов».Черeз две недели вижу его на базе. Но до нашeго уровня он тогда не дoтягивал — ушел в аренду в Воронeж. Потом ужe — в «Спартак»», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Добавим, что Карпин провел за ЦСКА в 1988 году всего три матча. В составе «Спартака» он трижды выигрывал чемпионат России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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