«Рома» подписала экс-защитника «Айнтрахта» Ндику

«Рома» объявила о подписании пятилетнего контракта с защитником Эваном Ндикой.

«Рим, фантастический город, который любит футбол и живет им. Мне не терпится выйти на Олимпийский стадион перед новыми болельщиками и внести вклад в достижение целей команды», - приводит пресс-служба клуба слова новичка.

Ндика последние пять лет выступал за франкфуртский «Айнтрахт», с которым не стал продлевать контракт. За данную команду 23-летний футболист провел 183 матча и забил 12 голов. В составе «Айнтрахта» Ндика стал победителем Лиги Европы.