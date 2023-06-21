Вардан Минасян считает, что переход в чемпионат Армении может помочь Захаряну

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян не исключил переход Арсена Захаряна в «Урарту».

«Переход Захаряна в чемпионат Армении может стать шагом вперед для его будущего. Просто так играть в Армении ему нет смысла. Может быть, он хочет повторить путь Хвичи Кварацхелии, который через Грузию перешел в «Наполи», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Ранее «Урарту» опроверг информацию Грагa Хачатряна, что клуб ведет о переговоры о переходе футболиста.

Захарян провел в прошлом сезоне 27 игр за московский клуб в РПЛ, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до конца следующего сезона.