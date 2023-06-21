Александр Черников: Ивич знает, как добиваться побед

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мне комфортно работать с Ивичем. Мы уже понимаем его стиль, схему игры. Схема бывает меняется, но в целом нам понятно, чего он от нас хочет. У нашего тренера менталитет победителя, он знает, как добиваться побед. Ивич хочет привить этот менталитет и нам», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Ивич работает в «Краснодаре» с января 2023 года.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице. Кроме того, клуб вышел в Суперфинал Кубка России, однако уступил там московскому ЦСКА.