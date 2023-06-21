ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александр Черников: Ивич знает, как добиваться побед

Хавбек «Краснодара» высказался о тренере команды.
21 июня 2023 17:59
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мне комфортно работать с Ивичем. Мы уже понимаем его стиль, схему игры. Схема бывает меняется, но в целом нам понятно, чего он от нас хочет. У нашего тренера менталитет победителя, он знает, как добиваться побед. Ивич хочет привить этот менталитет и нам», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Ивич работает в «Краснодаре» с января 2023 года.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице. Кроме того, клуб вышел в Суперфинал Кубка России, однако уступил там московскому ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
«Бешикташ» проявляет интерес к форварду «Спартака» Бальде
Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в 2,5 миллиона евро.
21.06.2023 18:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Черников: Ивич знает, как добиваться побед
Хавбек «Краснодара» высказался о тренере команды.
21.06.2023 17:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вардан Минасян считает, что переход в чемпионат Армении может помочь Захаряну
Ранее сообщалось о возможном переходе Арсена в «Урарту».
21.06.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»
Алпатов назначен главным тренером «Динамо-2»
В конце прошлого сезона молодой специалист руководил основной командой.
21.06.2023 16:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Кади Боржеса сообщил, что игрок останется в «Краснодаре»
Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
21.06.2023 16:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Рома» подписала экс-защитника «Айнтрахта» Ндику
Футболист пришел в статусе свободного агента.
21.06.2023 16:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Масалитин заявил, что помог Карпину попасть в ЦСКА
Нынешний наставник национальной команды играл за две московские команды.
21.06.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос, сколько раз ему хотелось уйти из клуба
Его пост занял Олег Малышев.
21.06.2023 16:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Невилл заявил, что АПЛ стоит ввести запрет на трансферы футболистов в Саудовскую Аравию
По мнению футбольного эксперта, активная продажа игроков в арабскую страну разрушает целостность чемпионата Англии.
21.06.2023 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Ивана Игнатьева назвал причины ухода нападающего из «Локомотива»
Футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
21.06.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.