ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Два клуба РПЛ интересуются Полозом

Дмитрий может переехать в Казань или Краснодар.
21 июня 2023 18:32
автор: Александр Кожевников

Бывший форвард «Ростова» Дмитрий Полоз попал в сферу интересов «Краснодара» и «Рубина».

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что представители футболиста рассматривают варианты с трудоустройством в одном из московских клубов, а также существует интерес со стороны нескольких команд топ-8 турецкой Суперлиги.

Последним клубом 31-летнего нападающего был «Ростов», который он покинул нынешним летом. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Полоз провел 30 матчей и забил девять мячей.

источник: «Евро-футбол.ру»
«Урал» подписал контракт с португальцем Кики
Игрок перешел на правах свободного агента.
21.06.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча
Наставник «Ромы» поплатился за претензии к арбитрам.
21.06.2023 18:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Алексея Миранчука
Переговоры застопорились.
21.06.2023 18:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Два клуба РПЛ интересуются Полозом
Дмитрий может переехать в Казань или Краснодар.
21.06.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гус Хиддинк - о российском футболе: надеюсь, скоро наступят лучшие времена
Специалист высказался о ситуации с футболом в стране.
21.06.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» расторг соглашение с Рыбусом
Футболист пришел в команду летом 2022 года.
21.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гаджиев назвал должность, которую займет Газизов в махачкалинском «Динамо»
Обошлось без сюрпризов.
21.06.2023 18:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Бешикташ» проявляет интерес к форварду «Спартака» Бальде
Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в 2,5 миллиона евро.
21.06.2023 18:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Черников: Ивич знает, как добиваться побед
Хавбек «Краснодара» высказался о тренере команды.
21.06.2023 17:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вардан Минасян считает, что переход в чемпионат Армении может помочь Захаряну
Ранее сообщалось о возможном переходе Арсена в «Урарту».
21.06.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.