Два клуба РПЛ интересуются Полозом

Бывший форвард «Ростова» Дмитрий Полоз попал в сферу интересов «Краснодара» и «Рубина».

Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что представители футболиста рассматривают варианты с трудоустройством в одном из московских клубов, а также существует интерес со стороны нескольких команд топ-8 турецкой Суперлиги.

Последним клубом 31-летнего нападающего был «Ростов», который он покинул нынешним летом. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Полоз провел 30 матчей и забил девять мячей.