УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча

УЕФА объявил о дисквалификации главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо на четыре матча за оскорбление в адрес официального матча.

Напомним, что в завершившемся сезоне еврокубков «Рома» дошла до финала Лини Европы, где уступила в серии пенальти «Севилье»(1:1, пен. 1:4). Португальский специалист дождался главного рефери матча Энтони Тейлора на парковке и в неуважительном ключе высказался о работе арбитра.

УЕФА также оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро и запретил клубу продавать билеты на следующий выездной матч еврокубков за использование фейерверков, бросание предметов на поле, причинение ущерба и нарушение общественного порядка.