Глава департамента судейства высказался об «антиспартаковском заговоре»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил, был ли в прошлом сезоне «антиспартаковский заговор».

«Естественно, когда один, второй, третий матч происходят спорные решения или даже откровенные ошибки, среди болельщиков это порождает непонимание. Потому что болельщики никогда не взвешивают ошибки за и против их команды. Как правило, они вспоминают только решения против. И когда это происходит на коротком отрезке, у людей возникают разные объяснения ситуации.

Но, думаю, в целом по итогу чемпионата у болельщиков «Спартака» не должно быть очень больших вопросов в отношении судей. Ошибки были, но в обе стороны», - приводит «Матч ТВ» слова Каманцева.

Напомним, что после грубой ошибки судей (незасчитанный гол Александра Соболева) в матче красно-белых против «Факела» Каманцев провел встречу с представителями «Спартака», где признал ряд ошибок.

Многие не поняли, почему судейский корпус встречался только с одной командой, высказав идею, что целесообразнее было провести брифинг со всеми клубами РПЛ.

Добавим, что Каманцев возглавляет судейский комитет РФС с 23 июня 2022 года.