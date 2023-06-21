Хуниор Алонсо останется в «Краснодаре»

Центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо останется в клубе, несмотря на предыдущие заявления. Об этом сообщил Диего Сератти, агент парагвайского защитника.

«Алонсо остаётся в «Краснодаре». У него действующий контракт с клубом», - цитирует Серрати «Чемпионат».

Действующее соглашение 30-летнего парагвайца с быками рассчитано до конца сезона-2024/25.

Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года из «Атлетико Минейро» за восемь миллионов евро. Спустя месяц футболист вернулся в бразильскую команду на правах аренды.

В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 19 матчах, забив один гол.