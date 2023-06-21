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Юрий Жирков высказался о решении Гуса Хиддинка сделать его защитником на Евро-2008

Ранее Жирков играл полузащитника.
21 июня 2023 19:30
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как он перешел на позицию защитника в сборной на Евро-2008ю

«Как Хиддинк убеждал, что надо? Если ставят в состав сборной, то ты должен играть там, куда поставят. Так и воспринимал. В какой момент понял, что получается? Не сказал бы, что получалось: вперёд нормально бежал, а назад всегда тяжело было. Вот так и на ретроматче: вперёд вроде бежится, а назад уже тяжело», - приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, ровно 15 лет назад состоялся легендарный матч между сборными России и Нидерландов, в котором россияне одержали победу и вышли в полуфинал Евро-2008.

источник: Чемпионат.com
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