«Я прощаю эту девушку». Алвес из тюрьмы прокомментировал обвинения в изнасиловании

Бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» Дани Алвес высказался по поводу своих обвинений в изнасиловании. Алвес находится в тюрьме.

«Ничего из расказанного этой девушкой не является правдой. Я думаю, что кто-то ей рекомендовал обвинить меня. После этого она почувствовала себя неловко, но уже не знала, как выбраться из подобной передряги. Обратной дороги уже не было.

Не было ни одной ночи, чтобы я спал спокойно! Но моя совесть чиста. Я никому не причинял вред. В ту ночь в том числе. Я не знаю, чиста ли её совесть, хорошо ли она спит по ночам, но я прощаю ее», - приводит слова Дани Алвеса Sport.es.