«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков в финале Лиги конференций

УЕФА вынес наказание «Вест Хэм» за поведение фанатов на финальном матче Лиги конференций против «Фиорентины» (2:1).

Напомним, что поклонники «молотобойцев» начали закидывать поле пластмассовыми стаканами с пивом. От одного из них пострадал игрок «Фиорентины» Кристиано Бираги - из его головы пошла кровь.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Вест Хэму» запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча под эгидой организации.

Для «молотобойцев» этот трофей стал первым в рамках еврокубков.