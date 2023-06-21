Гюндоган согласовал условия контракта с «Барселоной»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в ближайшее время перейдет в клуб чемпионата Испании.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, 32-летним футболистом на правах свободного агента станет игроком »Барселоны». Стороны согласовали условия контракта.

Отмечается, что Гюндоган подпишет контракт до конца июня 2025 года. Соглашение с Илкаем будет предусматривать опцию автоматического продления еще на сезон.

В минувшем сезоне хавбек провел 51 матч за «Манчестер Сити», в которых забил 11 голов и отдал шесть результативны передач. С «горожанами» он сделал требл победив в чемпионате и Кубки Англии, а также выиграв Лигу чемпионов.