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Керк воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом»

Вторую часть минувшего сезона голландец провел в чемпионате Бельгии.
21 июня 2023 20:18
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Локомотива» Джирано Керк решил покинуть команду. 26-летний нападающий воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт.

«Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта», – сообщили в «Локомотиве» журналисту Ивану Карпову.

Напомним, вторую половину минувшего сезона голландец провел в бельгийском «Антверпене». В его активе 21 матч, 6 голов и 2 ассиста. В «Локо» он перешел осенью 2021 года из «Утрехта». Сумма трансфера составила 7 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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