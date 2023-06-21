ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Бешикташе» опровергли слухи об интересе к Бальде

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может переехать в Турцию.
21 июня 2023 20:26
автор: Александр Кожевников

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби опроверг информацию об интересе турецкого клуба к нападающему «Спартака» Кейта Бальде.

«Неправда, что «Бешикташ» интересуется Кейта Бальде», - приводит слова Ахмета «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает 28-летнего футболиста как кандидата на замену Дженку Тосуну. Турецкий форвард вновь получил травму.

Напомним, что Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года.

В минувшем сезоне Кейта провел за московский клуб 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
В «Бешикташе» опровергли слухи об интересе к Бальде
Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» может переехать в Турцию.
21.06.2023 20:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гюндоган согласовал условия контракта с «Барселоной»
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
21.06.2023 20:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Керк воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом»
Вторую часть минувшего сезона голландец провел в чемпионате Бельгии.
21.06.2023 20:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков в финале Лиги конференций
Игра проходила в Праге.
21.06.2023 20:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мутко считает, что сборная России вышла бы в финал ЧМ-2018, если бы победила Хорватию
Хорваты обыграли россиян по пенальти.
21.06.2023 19:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Я прощаю эту девушку». Алвес из тюрьмы прокомментировал обвинения в изнасиловании
Спортсмену грозит до 12 лет тюрьмы.
21.06.2023 19:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Спартака» Тавареш выбыл до конца года
Травму 22-летний футболист получил в молодежной сборной Португалии.
21.06.2023 19:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Юрий Жирков высказался о решении Гуса Хиддинка сделать его защитником на Евро-2008
Ранее Жирков играл полузащитника.
21.06.2023 19:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Хуниор Алонсо останется в «Краснодаре»
Ранее сообщалось, что он покинет клуб.
21.06.2023 19:28
Футбол
автор: Александр Кожевников
Глава департамента судейства высказался об «антиспартаковском заговоре»
Каманцев признал ошибки.
21.06.2023 19:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.