В «Бешикташе» опровергли слухи об интересе к Бальде

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби опроверг информацию об интересе турецкого клуба к нападающему «Спартака» Кейта Бальде.

«Неправда, что «Бешикташ» интересуется Кейта Бальде», - приводит слова Ахмета «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает 28-летнего футболиста как кандидата на замену Дженку Тосуну. Турецкий форвард вновь получил травму.

Напомним, что Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года.

В минувшем сезоне Кейта провел за московский клуб 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.