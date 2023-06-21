Агент Бальде: со мной никто из «Бешикташа» не связывался

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, опроверг интерес к игроку со стороны «Бешикташа».

«Бальде счастлив в «Спартаке». Никто из «Бешикташа» со мной не связывался, поэтому он никуда не уйдет», - приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» рассматривает 28-летнего футболиста как кандидата на замену Дженку Тосуну. Турецкий форвард вновь получил травму.

Напомним, что Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года.

В минувшем сезоне Кейта провел за московский клуб 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.