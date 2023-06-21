Стали известны детали перехода Рыбуса в «Рубин»

Экс-защитник «Спартака» Мацей Рыбус стал игроком «Рубин». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».

По данным источника, польский футболист успешно прошел медосмотр и заключил контракт до конца сезона-2023/24.

Отмечается, что казанцы подписали игрока по просьбе главного тренера Рашида Рахимова. Официально объявление произойдет в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне РПЛ 33-летний Рыбус отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Ранее он выступал за «Локомотив», «Терек» (ныне «Ахмат») и французский «Лион».