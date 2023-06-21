Сборная Грузии обыграла Португалию на молодежном Евро-2023 благодаря голу игрока «Динамо» Сазонова

Сборная Грузии нанесла поражение Португалии в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Отметим, что встреча в Тбилиси завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В составе грузинской национальной команды отличились Гиорги Гагуа (37-я минута) и защитник московского «Динамо» Саба Сазонов (45+1).
Добавим, что на 76-й минуте Португалия осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Томаш Араужу.
Таким образом, Грузия возглавила таблицу группы А. Второй матч квартета между Бельгией и Нидерландами завершился вничью (0:0).
источник: «Советский спорт»