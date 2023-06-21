«ПСЖ» может выкупить Симонса у ПСВ за 6 млн евро в течение июля

«ПСЖ» может осуществить обратный выкуп полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, в договоре прописана сумма, за которую парижский клуб может вернуть 20-летнего футболиста. Она равняется 6 млн евро. Опция должна быть активирована с 1 по 31 июля.

Отмечается, что окончательное решение примет Симон. На хавбека претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лейпциг».

В минувшем сезоне Симонса провел 48 матчей, в которых забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Контракт с ПСВ действует до конца июня 2027 года.