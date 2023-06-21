Юрий Семин: Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи об интересе к российскому нападающему Федору Чалову со стороны европейских команд.

«Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. Не особо интересно. Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье. К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак», - приводит слова Юрия Семина «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он сыграл за красно-синих 41 матч, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой Владимира Федотова форвард стал обладателем Кубка России и серебряной медали РПЛ. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.