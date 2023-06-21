Защитник «Монако» Дисаси может перейти в топ-клуб АПЛ

Защитника «Монако» Акселя Дисаси входит в сферу интересов ряда ведущих клубов чемпионата АПЛ.

Как сообщает RMC Sport, в борьбу за футболиста включились «Арсенал» и «Челси». Ранее стало известно, что на Дисаси претендует «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что лондонские клубы пока не предлагали по трансферу Акселя ничего конкретного. Контракт игрока с «Монако» действует до конца июня 2025 года

В минувшем сезоне Дисаси провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.