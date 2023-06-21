Сандро Тонали подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом», сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, зарплата игрока составит 7 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил около 50 миллионов евро за переход игрока.

В минувшем сезоне Тонали провел за «Милан» 48 матчей, забил два мяча и отдал 10 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «россонери» рассчитано до лета 2027 года.