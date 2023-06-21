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Колодин поделился воспоминаниями о Евро-2008

Сегодня исполняется 15 лет с полфинала с голландцами.
21 июня 2023 22:34
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о выступлении команды на чемпионате Европы 2008 года.

«Бронза Евро? Это за счёт Аршавина, футболистов и тренера. Если бы не играл, то не получил бы медаль.

Я называю себя слабым футболистом, но после поражения от Испании посадили на скамейку Широкова, а не меня? Надо было двоих сажать: может, ещё лучше выступили бы», - приводит слова Колодина «Чемпионат».

Сегодня, 21 июня, исполняется ровно 15 лет с исторического матча между сборными России и Нидерландов, в котором россияне одержали победу со счетом 3:1 в дополнительное время и вышли в полуфинал турнира.

источник: Чемпионат.com
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