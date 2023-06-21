В сборной Киргизии отреагировали на информацию о переходе Алмазбекова в «Рубин»

Пресс-менеджер сборной Киргизии Жыпара Исраилова отреагировала на информацию о переходе полузащитника Бекназа Алмазбекова в «Рубин».

«Мы не можем утверждать, что Бекназ Алмазбеков перешел в «Рубин». Знаем, что футболист на стадии переговоров. Какой именно клуб пока не разглашается. Как будет известно окончательно, мы сообщим», - приводит слова Исраиловой Sport24.

В минувшем сезоне Алмазбеков выступал за молодежную команду «Галатасарая».

Он провел 22 матча во всех турнирах, став автором 16 голов.

Напомним, «Рубин» в следующем сезона возвращается в РПЛ.