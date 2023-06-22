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«Ювентус» планирует избавиться от Алекса Сандро

Клуб рассматривает даже вариант обоюдного расторжения контракта.
22 июня 2023 08:12
автор: Александр Шульгин

Туринский «Ювентус» хочет избавиться от своего бразильского защитника Алекса Сандро.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Николо Скира, в случае отсутствия вариантов с продажей футболиста, клуб готов просто расторгнуть с ним контракт с выплатой неустойки.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне Сандро провел 37 матчей в составе туринцев во всех клубных турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Контракт бразильца со «старой синьорой» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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