«Ювентус» планирует избавиться от Алекса Сандро

Туринский «Ювентус» хочет избавиться от своего бразильского защитника Алекса Сандро.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Николо Скира, в случае отсутствия вариантов с продажей футболиста, клуб готов просто расторгнуть с ним контракт с выплатой неустойки.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне Сандро провел 37 матчей в составе туринцев во всех клубных турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Контракт бразильца со «старой синьорой» рассчитан до конца сезона-2023/24.