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Экс-футболист «Боруссии» Геррейру сегодня станет игроком «Баварии»

Мюнхенцы снова ослабляют основного конкурента в борьбе за чемпионский титул.
22 июня 2023 08:29
автор: Александр Шульгин

Португальский защитник Рафаэль Геррейру сегодня станет игроком мюнхенской «Баварии».

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, опубликованной им в своих соцсетях, мюнхенцы заключат с футболистом трехлетнее соглашение до конца сезона-2025/26.

Напомним, в минувшем сезоне Геррейру провел 37 матчей в составе дортмундской «Боруссии» во всех клубных турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 13 результативных передач.

Оба клуба вели ожесточенную борьбу за чемпионство, набрав одинаковое количество очков по итогам сезона, однако «Бавария» обошла «шмелей» по дополнительным показателям и завоевала рекордный, 11-й подряд, титул.

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